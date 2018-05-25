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Трамп: лучший способ предотвратить войну — это быть полностью готовым к ней
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Трамп: лучший способ предотвратить войну — это быть полностью готовым к ней 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 25 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что Соединенные Штаты всегда должны доминировать на море, пообещав поставить ВМС страны 355 новых кораблей.
Выступая перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе (штат Мэриленд), глава государства заявил, что «лучший способ предотвратить войну — это быть полностью готовым к войне».
Он напомнил, что оборонный бюджет страны будет увеличен до $716 млрд «Мы станем сильнее, чем когда-либо, у нас будут самые мощные вооруженные силы, чем когда-либо раньше, — сказал глава государства, трансляция выступления которого велась на сайте Белого дома. — Это значит новые корабли. Сейчас у нас меньше всего судов, начиная с Первой мировой войны, но очень скоро вы увидите 355 красивых кораблей».
"Мы морская держава. И как морская держава мы окружены морем и должны всегда доминировать на этом море. Мы будем всегда доминировать в океанах", — продолжил глава государства. Он напомнил, что сейчас США воссоздают Второй флот ВМС в Атлантическом океане, «он будет больше, лучше и сильнее, чем когда-либо».
"Надеюсь, нам никогда не придется применять эту красивую мощную технику. Но знаете, вам с меньшей вероятностью придется ее использовать, если она у вас есть, если вы знаете, как она работает, и знаете это лучше всех", — подчеркнул американский лидер.
ТАСС: последние новости
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