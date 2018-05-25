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В Минобороны РФ проводится комплекс мероприятий по разработке новых документов, определяющих стратегию развития военной робототехники
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В Минобороны РФ проводится комплекс мероприятий по разработке новых документов, определяющих стратегию развития военной робототехники 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Об этом сообщил заместитель начальника ГУНИД Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков на открытии пленарного заседания научной конференции в КВЦ «Патриот».
В Минобороны России активно проводится работа по созданию РТК различного назначения, включая разработку систем поддержки принятия решения, в этих целях решается комплекс вопросов организационного, правового и научно-технического характера. Об этом сообщил заместитель начальника ГУНИД Минобороны РФ генерал-майор Роман Кордюков на открытии пленарного заседания научной конференции, посвященной вопросам создания, перспективам развития и применения робототехнических комплексов (РТК) военного и специального назначения.
«Комиссией в Минобороны России по робототехнике, возглавляемой Министром обороны Российской Федерации, на постоянной основе проводится комплекс мероприятий по уточнению действующих и разработке новых концептуальных и программных документов, определяющих стратегию развития военной робототехники (комплексов с БЛА, наземных и морских РТК, малых космических аппаратов), — сказал генерал-майор Роман Кордюков. — В рамках государственного оборонного заказа выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию перспективных образцов РТК военного назначения».
Он добавил, что помимо тесной работы с ведущими научными школами России и профильными предприятиями промышленности, осуществляющими деятельность в интересах развития отечественной робототехники, осуществляется подбор одаренных детей и талантливой молодежи, которые станут кадровой основой нового поколения специалистов научного комплекса Минобороны России и предприятий ОПК.
Речь идет не только о талантливых суворовцах, нахимовцах, кадетах и воспитанницах пансиона Минобороны России, а также о юнармейцах и обычных школьниках, перед которыми открываются перспективы прохождения службы в научном взводе робототехники Военного инновационного технополиса «ЭРА».
Кроме того, он пригласил участников военно-научной конференции «Роботизация ВС РФ» и научно-практической конференции «Перспективы развития и применения комплексов с БЛА» на Международный военно-технический форум «Армия-2018» и Международный форум «Неделя национальной безопасности».
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