Разработчик раскрыл бесшумность АПЛ «Хаски» 

Российская перспективная АПЛ (атомной подлодки) пятого поколения «Хаски» полностью сольется с шумом мирового океана, заявил РИА Новости глава ОСК (Объединенной судостроительной корпорации) Алексей Рахманов.
Ранее в мае 2018 года он же рассказал о завершение концептуального проектирования АПЛ, облик которой уже определен. По его словам, в настоящее время «ведется разработка тактико-технических характеристик новой лодки».
Разработка многоцелевой АПЛ нового поколения ведется в конструкторском бюро «Малахит» в Санкт-Петербурге. В настоящее время в России также строятся серии многоцелевых субмарин четвертого поколения типа «Ясень» и стратегических подводных лодок типа «Борей».