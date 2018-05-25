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Разработчик раскрыл бесшумность АПЛ «Хаски»
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Разработчик раскрыл бесшумность АПЛ «Хаски» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Российская перспективная АПЛ (атомной подлодки) пятого поколения «Хаски» полностью сольется с шумом мирового океана, заявил РИА Новости глава ОСК (Объединенной судостроительной корпорации) Алексей Рахманов.
Ранее в мае 2018 года он же рассказал о завершение концептуального проектирования АПЛ, облик которой уже определен. По его словам, в настоящее время «ведется разработка тактико-технических характеристик новой лодки».
Разработка многоцелевой АПЛ нового поколения ведется в конструкторском бюро «Малахит» в Санкт-Петербурге. В настоящее время в России также строятся серии многоцелевых субмарин четвертого поколения типа «Ясень» и стратегических подводных лодок типа «Борей».
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