Разработчик раскрыл бесшумность АПЛ «Хаски»

Ранее в мае 2018 года он же рассказал о завершение концептуального проектирования АПЛ, облик которой уже определен. По его словам, в настоящее время «ведется разработка тактико-технических характеристик новой лодки».