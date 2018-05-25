Шойгу рассказал о совершенствовании боевого состава войск ВВО 

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Угрозы появления очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе сохраняются, в связи с чем в Восточном военном округе совершенствуется боевой состав войск, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"В условиях сохранения угроз возникновения потенциальных очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе военный округ продолжает решать задачи совершенствования боевого состава войск", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
По его словам, в 2018 году будут проведены 52 организационных мероприятия, важнейшим из которых станет формирование Краснознаменной ордена Кутузова 127-й мотострелковой дивизии Пятой армии.