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Шойгу рассказал о совершенствовании боевого состава войск ВВО
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Шойгу рассказал о совершенствовании боевого состава войск ВВО 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Угрозы появления очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе сохраняются, в связи с чем в Восточном военном округе совершенствуется боевой состав войск, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"В условиях сохранения угроз возникновения потенциальных очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе военный округ продолжает решать задачи совершенствования боевого состава войск", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.
По его словам, в 2018 году будут проведены 52 организационных мероприятия, важнейшим из которых станет формирование Краснознаменной ордена Кутузова 127-й мотострелковой дивизии Пятой армии.
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