Шойгу рассказал о совершенствовании боевого состава войск ВВО

"В условиях сохранения угроз возникновения потенциальных очагов напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе военный округ продолжает решать задачи совершенствования боевого состава войск", — сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны

По его словам, в 2018 году будут проведены 52 организационных мероприятия, важнейшим из которых станет формирование Краснознаменной ордена Кутузова 127-й мотострелковой дивизии Пятой армии.