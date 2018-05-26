Ещё
На Северном флоте завершаются практические занятия со слушателями Военной академии Генерального штаба ВС РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Северном флоте завершаются практические занятия со слушателями Военной академии Генерального штаба ВС РФ 

ТК «Звезда» 31 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Самым зрелищным эпизодом практических занятий слушателей стал выход в море на ракетном крейсере «Маршал Устинов».
Сегодня на Северном флоте завершаются ежегодные практические занятия со слушателями Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации (ВАГШ ВС РФ).
Генералы, адмиралы и офицеры, проходящие обучение в ВАГШ ВС РФ, посетили сегодня музей Морской авиации Северного флота, где ознакомились, помимо основной экспозиции, с выставкой бронетехники от исторических экземпляров, восстановленных на Северном флоте, до современных образцов вооружения.
Затем на борту тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Советского Союза Кузнецов» состоялось завершающее практическое занятие для слушателей ВАГШ ВС РФ. В ходе данного занятия обучаемые изучили боевые возможности авианесущего крейсера, а также опыт его применения в ходе решения задач по борьбе с международным терроризмом. С докладами перед слушателями выступали офицеры Северного флота — моряки, в т.ч. имеющие опыт дальних походов, лётчики и участники боевых действий.
Ранее со слушателями ВАГШ ВС РФ были проведены практические занятия на кораблях Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, подводных сил СФ, соединения ракетных кораблей, а также на базе воинских частей 45-й армии ВВС и ПВО СФ  В ходе данных занятий изучались боевые возможности объединенного стратегического командования Северного флота, а также систему организации взаимодействия, управления и обеспечения соединений подводных лодок, надводных кораблей, авиации и противовоздушной обороны в соответствии с боевым предназначением.
Самым зрелищным эпизодом практических занятий слушателей ВАГШ ВС РФ на Северном флоте стал выход в море на ракетном крейсере «Маршал Устинов». В ходе морской части практических занятий слушатели Военной академии Генерального штаба ознакомились с элементами развертывания сил флота, совместного маневрирования надводных кораблей, взаимодействия с авиацией, поиска подводной лодки, обеспечения противовоздушной обороны флота и действиями сил поисково-спасательного обеспечения по поиску и спасению личного состава, терпящего бедствие в море. Экипажами кораблей были выполнены боевые упражнения с применением практического вооружения — ракетные, артиллерийские и зенитно-ракетные стрельбы.
ТК «Звезда»: последние новости
Более шести тысяч человек призвано военными комиссариатами ВВО Новое подразделение РХБ защиты на Алтае вооружили тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» Руководящий состав воинских частей из Поволжья осваивал сирийский опыт на полигоне под Оренбургом
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин предложил освободиться от Америки224
Раскрыт самый страшный кошмар НАТО390
«Сейчас много таких долбанутых. Особенно в Москве»77
Наглость Волочковой стала причиной скандала135
Рада призвала восстановить сотрудничество с РФ372
Видео
00:23
Наглость Волочковой стала причиной скандала
Шоу-бизнес
04:47
Глава кемеровского МЧС не смог убежать от правосудия
Происшествия Пожары
21:50
Путин предложил освободиться от Америки
Политика В мире
00:28
«Сейчас мне очень больно»: Шнуров о разводе
Шоу-бизнес
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
01:25
Падение гигантского стекла с 47-го этажа попало на видео
Происшествия
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
«Калашников» показал новый пистолет-пулемет
Оружие Армия
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение