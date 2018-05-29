На Северном флоте пройдут летнею морскую практику более 200 нахимовцев

В частности, ребята пройдут стажировку в управлении поисковых и аварийно-спасательных работ, где познакомятся с техническими характеристиками водолазного и спасательного снаряжения, выйдут в море на спасательном буксирном судне.

С 1 по 14 июня на базе кораблей и воинских частей Северного флота пройдет летнюю морскую практику 231 воспитанник филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске

Программа летней морской практики рассчитана на первый год обучения нахимовцев и складывается из двух самостоятельных этапов по сухопутному и морскому направлениям.

Нахимовцы пройдут стажировку в управлении поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Здесь они познакомятся с техническими характеристиками водолазного и спасательного снаряжения, выйдут в море на спасательном буксирном судне, чтобы учиться применять на практике теоретические знания морского дела.

Нахимовцы также примут участие в однодневном полевом выходе на базе отдельной Краснознамённой Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота. Программой летней практики предусмотрено проведение практических занятий по огневой и тактической подготовке, а также преодоление полосы препятствий.

Учебная практика нахимовцев направлена на ознакомление обучающихся с условиями военной службы в воинских частях и на надводных кораблях Северного флота, получение первичных навыков в навигации, метеорологии, борьбы за живучесть корабля и спасению на море, основам военной подготовки.