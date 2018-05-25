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Предварительные испытания платформы «Бумеранг» завершатся в 2018 году
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Предварительные испытания платформы «Бумеранг» завершатся в 2018 году 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АСТАНА, 25 мая — РИА Новости. Предварительные испытания платформы «Бумеранг», на базе которой в будущем планируется создание различных типов бронетехники, планируется завершить в 2018 году, сообщил РИА Новости в пятницу официальный представитель "Военно-промышленной компании" (создатель «Бумеранга») Сергей Суворов.
"Сейчас на этапе предварительных испытаний. В этом году испытания должны быть завершены", — сказал Суворов.
Он уточнил, что по результатам испытаний компания в случае необходимости внесет некоторые доработки в конструкцию машины, так как «испытания для этого и проводятся». После этого «Бумеранг» выйдет на этап государственных испытаний.
"На сегодняшний день мы четко в графике идём по этапу предварительных испытаний", — добавил Суворов.
Ранее сообщалось, что после окончания госиспытаний и принятия на вооружение российской армии бронетранспортера (К-16) и БМП (К-17) на этом шасси специалисты компании сконцентрируются на разработке новых машин семейства, например, колесного танка, командирской, разведывательной или противотанковой машин.
В работе над «Бумерангом» участвуют более 40 ведущих предприятий России.
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