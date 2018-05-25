Предварительные испытания платформы «Бумеранг» завершатся в 2018 году

"Сейчас на этапе предварительных испытаний. В этом году испытания должны быть завершены", — сказал Суворов.

Он уточнил, что по результатам испытаний компания в случае необходимости внесет некоторые доработки в конструкцию машины, так как «испытания для этого и проводятся». После этого «Бумеранг» выйдет на этап государственных испытаний.

"На сегодняшний день мы четко в графике идём по этапу предварительных испытаний", — добавил Суворов.

Ранее сообщалось, что после окончания госиспытаний и принятия на вооружение российской армии бронетранспортера (К-16) и БМП (К-17) на этом шасси специалисты компании сконцентрируются на разработке новых машин семейства, например, колесного танка, командирской, разведывательной или противотанковой машин.

В работе над «Бумерангом» участвуют более 40 ведущих предприятий России

Боевая машина пехоты К-17 «Бумеранг» в рамках форума «Армия-2017»Боевая машина пехоты К-17 «Бумеранг»