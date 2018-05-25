Эксперт прокомментировал сдвиг сроков передачи Минобороны самолетов Ан-148

Ранее сообщалось, что два современных пассажирских самолета Ан-148 поступили в одну из частей военно-транспортной авиации Южного военного округа, а экипажи новых машин прошли обучение в авиационном центре подготовки летного состава российских ВКС. Сейчас летчики приступили к выполнению плановых полетов на новых всепогодных «транспортниках».

"Хотелось бы отметить, что был сдвиг сроков исполнения этого контракта, изначально его планировалось завершить в 2017 году. Это связано с несвоевременной поставкой ряда комплектующих украинского производства. Приходилось в срочном порядке заниматься импортозамещением, решать вопросы, связанные с поиском этих агрегатов. Но с учетом того, что задачи были решены в полном объеме, Минобороны получает современные воздушные суда, которые отвечают требованиям по транспортной эффективности и безопасности полетов", — сказал РИА Новости Пантелеев.

Он также отметил, что перевозка личного состава на этом воздушном судне ведется с меньшими затратами, в сравнении с лайнерами Ту-134 аналогичной размерности, которые есть в наличии у Минобороны РФ.

"Что касается исполнения контракта, то можно констатировать, что ВАСО , которое является изготовителем этих самолетов, совместно с заказчиком в лице Минобороны пересмотрели график поставки с учетом форс-мажорных обстоятельств. Сегодня поставки по актуальному графику идут в соответствии с контрактными обязательствами, и мы ожидаем, что пятнадцатый Ан-148, последний из заказанных Минобороны, будет сдан до конца этого года", — заключил эксперт.

Ан-148 — узкофюзеляжный пассажирский самолет, способный совершать перелеты на расстояние до 4,4 тысячи километров, вмещает 75 пассажирских кресел. Самолет оснащен двумя турбореактивными двигателями, современным пилотажно-навигационным и радиосвязным оборудованием, пятью многофункциональными ЖК-индикаторами. Комплекс радиоэлектронного оборудования предусматривает возможность посадки в сложных метеорологических и ночных условиях.