На Украине разрабатывают танк нового поколения и боевую машину БМП-У 

Согласно сообщению Украинского государственного концерна «Укроборонпром», на которое обратил внимание блог bmpd, силами Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. А. А. Морозова разрабатывают боевые машины нового поколения, которые украинская армия может принять в 2020-х. Речь идет о боевой машине пехоты БМП-У, а также танке нового поколения. Изображения БМП дают общее представление о том, как будет выглядеть машина.
Сообщается, что БМП-У снабдят дизельным двигателем мощностью 735 л. с. и автоматической трансмиссией. Масса боевой машины пехоты — 25-27 тонн. БМП получит боевой модуль БМ-8 с улучшенными характеристиками. Он включает в себя 30-миллиметровую автоматическую пушку, автоматический гранатомет, пулемет, а также управляемые противотанковые ракеты «Барьер». Кроме трех членов экипажа, в машине могут разместиться семь десантников. Согласно расчетам, уровень защиты у БМП-У будет примерно на 10-12% выше, чем у бронетранспортера БТР-4. Усилению защиты находящихся внутри людей способствует расположение моторно-трансмиссионного отделения в передней части.
Заложенный в основе конструкции модульный принцип позволяет использовать БМП-У как основу для целого семейства гусеничных машин. Предположительно, на ее базе создадут командирскую, командно-штабную, разведывательную, медицинскую, ремонтно-эвакуационную и другие образцы техники.
БМП-У / ©ukroboronprom
Кроме этого, «Укроборонпром» заявил о разработке танка нового поколения. Комплексную работу по новой машине разделят на три этапа. В рамках этого харьковские инженеры разработают моторно-трансмиссионное отделение, новые системы вооружения, защиты и управления огнем. Предполагается, что широкая автоматизация позволит сократить число экипажа до двух человек. Мощность двигателя — примерно 1500 л. с. Сообщается, что его можно будет использовать и для других образов военной техники.
БМП-У / ©ukroboronprom
Стоит отметить, что современная Украина не раз заявляла о готовности разработать принципиально новые образцы бронетехники. Одной из таких инициатив стал Futurized Main Battle Tank, который позиционировали как танк следующего поколения. Однако наибольшее внимание привлек разрабатываемый на основе советского Т-64 танк «Тирекс». Его называли промежуточным этапом между старыми танками и новыми боевыми машинами.