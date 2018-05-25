На Украине разрабатывают танк нового поколения и боевую машину БМП-У

Согласно сообщению Украинского государственного концерна «Укроборонпром» , на которое обратил внимание блог bmpd, силами Харьковского конструкторского бюро машиностроения им. А. А. Морозова разрабатывают боевые машины нового поколения, которые украинская армия может принять в 2020-х. Речь идет о боевой машине пехоты БМП-У, а также танке нового поколения. Изображения БМП дают общее представление о том, как будет выглядеть машина.

Сообщается, что БМП-У снабдят дизельным двигателем мощностью 735 л. с. и автоматической трансмиссией. Масса боевой машины пехоты — 25-27 тонн. БМП получит боевой модуль БМ-8 с улучшенными характеристиками. Он включает в себя 30-миллиметровую автоматическую пушку, автоматический гранатомет, пулемет, а также управляемые противотанковые ракеты «Барьер». Кроме трех членов экипажа, в машине могут разместиться семь десантников. Согласно расчетам, уровень защиты у БМП-У будет примерно на 10-12% выше, чем у бронетранспортера БТР-4. Усилению защиты находящихся внутри людей способствует расположение моторно-трансмиссионного отделения в передней части.

Заложенный в основе конструкции модульный принцип позволяет использовать БМП-У как основу для целого семейства гусеничных машин. Предположительно, на ее базе создадут командирскую, командно-штабную, разведывательную, медицинскую, ремонтно-эвакуационную и другие образцы техники.

БМП-У / ©ukroboronprom

Кроме этого, «Укроборонпром» заявил о разработке танка нового поколения. Комплексную работу по новой машине разделят на три этапа. В рамках этого харьковские инженеры разработают моторно-трансмиссионное отделение, новые системы вооружения, защиты и управления огнем. Предполагается, что широкая автоматизация позволит сократить число экипажа до двух человек. Мощность двигателя — примерно 1500 л. с. Сообщается, что его можно будет использовать и для других образов военной техники.

БМП-У / ©ukroboronprom