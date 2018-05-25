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Новый экспортный беспилотник «Орлан-10Е» презентовали в Казахстане
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Новый экспортный беспилотник «Орлан-10Е» презентовали в Казахстане 

Российская Газета 34 минуты назад
Фото: Российская Газета
В России разработали экспортную модификацию беспилотного летательного аппарата «Орлан-10», который назвали «Орлан-10Е». В Казахстане на международной выставке вооружений KADEX 2018, которая в эти дни проходит в Астане, беспилотник презентовали.
Как сообщает ТАСС, система «Орлан-10Е» состоит из двух-четырех беспилотных летательных аппаратов, пускового устройства катапультного типа и целевой нагрузки. У беспилотников дневные фото— и видеокамеры, тепловизионный прибор, система мониторинга сотовых сетей стандарта GSM или средств обнаружения радиостанций тактического уровня. Они могут нести датчики для мониторинга — метеорологического, радиационного, химического и биологического.
Беспилотный летательный аппарат «Орлан-10Е» имеет вес 18 килограммов. Размах его крыла — 3,1 метра. Он может летать десять часов с максимальной дальностью до 300 километров. Скорость полета — от 70 до 150 километров в час. Кроме того, «Орлан-10Е» в состоянии взлетать при порывах ветра до 15 метров в секунду. Имеет помехозащищенные линии связи. Транспортируется беспилотник автомобилем с прицепом.
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