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Беспилотный транспортный корабль создадут в России через три года — глава ОСК
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Беспилотный транспортный корабль создадут в России через три года — глава ОСК
ТК «Звезда»
43 минуты назад
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Фото:
ТК «Звезда»
В
России
через три года будет создан беспилотный корабль, сообщил ТРК «Звезда» президент АО «
Объединенная судостроительная корпорация
Алексей Рахманов
.
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