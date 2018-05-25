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Беспилотный транспортный корабль создадут в России через три года — глава ОСК
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Беспилотный транспортный корабль создадут в России через три года — глава ОСК 

ТК «Звезда» 43 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В России через три года будет создан беспилотный корабль, сообщил ТРК «Звезда» президент АО «Объединенная судостроительная корпорация Алексей Рахманов.
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