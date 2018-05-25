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В Севастополь прибыл МРК «Вышний Волочек» с «Калибрами»
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В Севастополь прибыл МРК «Вышний Волочек» с «Калибрами» 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В главную базу Черноморского флота сегодня прибыл малый ракетный корабль «Вышний Волочек», вооруженный ракетным комплексом «Калибр-НК». Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.
— После завершения морского перехода экипаж проведет регламентные работы и начнет подготовку корабля к торжественной церемонии подъема Военно-Морского флага, — рассказал Трухачев.
Он уточнил, что Андреевский флаг поднимут на новом корабле в начале летнего периода обучения. После этого экипаж приступит к выполнению задач боевой подготовки.
Справка «РГ»
МРК «Вышний Волочек» является шестым кораблем модернизированной серии «Буян-М». Как и его собратья, имеет увеличенное водоизмещение и оборудован новейшим оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», который может поражать как морские, так и береговые цели. Назначение таких кораблей — охрана и защита экономической зоны государства. «Вышний Волочек» также оснащен современным артиллерийским, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением.
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