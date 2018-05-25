В Севастополь прибыл МРК «Вышний Волочек» с «Калибрами»

В главную базу Черноморского флота сегодня прибыл малый ракетный корабль «Вышний Волочек», вооруженный ракетным комплексом «Калибр-НК». Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

— После завершения морского перехода экипаж проведет регламентные работы и начнет подготовку корабля к торжественной церемонии подъема Военно-Морского флага, — рассказал Трухачев.

Он уточнил, что Андреевский флаг поднимут на новом корабле в начале летнего периода обучения. После этого экипаж приступит к выполнению задач боевой подготовки.

Справка «РГ»

МРК «Вышний Волочек» является шестым кораблем модернизированной серии «Буян-М». Как и его собратья, имеет увеличенное водоизмещение и оборудован новейшим оружием большой дальности — универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», который может поражать как морские, так и береговые цели. Назначение таких кораблей — охрана и защита экономической зоны государства. «Вышний Волочек» также оснащен современным артиллерийским, противодиверсионным, зенитным и радиотехническим вооружением.