На службе уже 30 лет, однако обновлено лишь вспомогательное оборудование? Первая партия БМД-2, наконец, поступила в войска

Если упомянуть советские воздушно-десантные войска, то мы должны прежде всего вспомнить о Пражской операции 20 августа 1968, когда 103-я гвардейской воздушно-десантная дивизия совершила выброску АСУ-85 и АСУ-57 с транспортного самолета Ан-12.

История AСУ-57 началась в 1950-х годах, а в 1969 году была разработана серия машин БМД, которые по-прежнему считаются ведущими боевыми машинами воздушно-десантных войск в мире. Они конкурируют лишь с небольшим количеством легких танков M551, которые не могут быть переброшены по воздуху.

Однако вызывает сожаление тот факт, что ВДВ, унаследовавшие традиции советских десантников, хотя и сохраняют лидирующие позиции, но все же после окончания холодной войны их модернизация прекратилась. До 2016 года на вооружении ВДВ оставалось 100 БМД-1 (2400 на хранении), 850 БМД-2 и 167 БМД-3, в то время как в 2004 году только 30 единиц БМД-4 поступило на вооружение из-за заморозки проекта 2012 году. Очевидно, что БМД-2, оснащенная 30-мм пушкой 2A42, по-прежнему остается основной боевой машиной ВДВ.

Хотя у ВДВ есть стремление заменить свои нынешние БМД-2 и БТР-Д на 1500 единиц БМД-4М и 2500 единиц БТР-МД к 2025 году. Однако очевидно, что БМД-2 будет на службе еще долго. К сожалению, с момента принятия на вооружение данной машины в 1985 году, только несколько противотанковых ракет (AT-4 до AT-5) были модернизированы.

Очевидно, что нынешняя модернизация БМД-2 стимулирует обновление вооружения и военной техники ВДВ, что уже было утверждено руководством Минобороны России в 2010 году. В 2013 году стоимость проекта достигла 170 миллионов рублей. Эта сумма включает в себя закупку 34 единиц БМД-2С (после получившей наименование БМД-2M — прим. автора). По сравнению с БМД-2, на БМД-2М установлен новый тепловизионный прицельный комплекс, стабилизатор орудия 2E36-6, система связи R-2-168-25У, заменена ПТУР (противотанковая управляемая ракета — прим. ред.) на 9M133 «Корнет». Данная ракета однажды поразила лобовую броню танка M1A2 в 2003 году.

Тем не менее мощность объекта по-прежнему обеспечивается двигателем 5Д20, мощность которого составляет 520 лошадиных сил. Видно, что ВДВ в настоящее время чрезмерно уверены в мощности двигателя, а модернизированный БМД-2M увеличит боевую эффективность на 40-60%. Однако, в связи с реальными проблемами финансирования, первая партия из 30 единиц БМД-2М только в конце прошлого года поступила на вооружение. Скорее всего, более глубокая модернизация ВВТ будет зависеть от принятия на вооружения самоходной противотанковой пушки 2С25.