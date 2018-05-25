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Обновленная ЗУ-23М утопит противника в море огня
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Обновленная ЗУ-23М утопит противника в море огня 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Спаренные 23-мм скорострельные пушки стали непременным атрибутом большинства вооруженных конфликтов последних сорока лет. Устанавливать такие орудия на «Уралы» начали еще во время афганской войны. Активно они применялись во всех войнах и конфликтах, полыхавших на постсоветском пространстве. В настоящее время «зушки» в Сирии помогают истреблять международных террористов.
Работники «Конструкторского бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана» основательно доработали проверенную многолетней эксплуатацией зенитную установку.
Первое, что бросается в глаза: расчет получил бронезащиту, спасающую от пуль калибра 7,62 мм и осколков гранат.
Благодаря наличию современного прицела, у бойцов появилась возможность поражать цели в любое время суток, в том числе в сложных метеоусловиях. Также обеспечивается прицельная стрельба в движении.
Дальность применения ЗУ-23М составляет от 20 до 2500 м, высота — от 10 до 1500 м.
Машина за 0,5 мин. может покинуть свою позицию и еще полминуты ей понадобится, чтобы быть готовой к стрельбе на новом месте. Боекомплект установки составляет 1000 снарядов.
По мнению военных экспертов, ЗУ-23М пригодится не только бойцам Росгвардии, но и подразделениям сухопутных войск, ВДВ, морской пехоты Министерства обороны РФ. Также машина будет интересна зарубежным заказчикам.
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