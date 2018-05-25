Обновленная ЗУ-23М утопит противника в море огня

Спаренные 23-мм скорострельные пушки стали непременным атрибутом большинства вооруженных конфликтов последних сорока лет. Устанавливать такие орудия на «Уралы» начали еще во время афганской войны. Активно они применялись во всех войнах и конфликтах, полыхавших на постсоветском пространстве. В настоящее время «зушки» в Сирии помогают истреблять международных террористов.

Работники «Конструкторского бюро точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана» основательно доработали проверенную многолетней эксплуатацией зенитную установку.

Первое, что бросается в глаза: расчет получил бронезащиту, спасающую от пуль калибра 7,62 мм и осколков гранат.

Благодаря наличию современного прицела, у бойцов появилась возможность поражать цели в любое время суток, в том числе в сложных метеоусловиях. Также обеспечивается прицельная стрельба в движении.

Дальность применения ЗУ-23М составляет от 20 до 2500 м, высота — от 10 до 1500 м.

Машина за 0,5 мин. может покинуть свою позицию и еще полминуты ей понадобится, чтобы быть готовой к стрельбе на новом месте. Боекомплект установки составляет 1000 снарядов.