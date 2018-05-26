Расчеты С-300 заступили на боевое дежурство в Ростовской области

"В Ростовской области боевые расчеты дивизиона зенитно-ракетных систем С-300 «Фаворит» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне", — сказал Астафьев.

Он рассказал, что дивизион прикроет воздушное пространство Ростовской области и Азовского побережья Краснодарского края

"В зимнем периоде обучения зенитчики неоднократно проводили тактико-специальные учения в районе боевого дежурства, отрабатывая задачи обнаружения, сопровождения условных целей и уничтожения их методом электронного пуска. Кроме того, для прикрытия района развертывания привлекались подразделения зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», — добавил Астафьев.