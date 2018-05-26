Президент Южной Осетии рассказал о сотрудничестве с российскими военными

"На сегодняшний день Россия является гарантом безопасности республики Южная Осетия. Ни о каких разговорах по выводу войск, по каким-то непонятным желаниям Америки или Грузии , речи не может быть", — сказал Бибилов в кулуарах ПМЭФ.

Он особо подчеркнул, что договора, которые существуют между Россией и Южной Осетией, «говорят о том, что в Южной Осетии безопасность обеспечивается Российской Федерацией и сворачивание с этого пути невозможно».

"На сегодняшний день работа, которая идёт между нашими силовыми ведомствами и те договорённости, которые есть на уровне президентов и министерств обороны говорят о том, что мы вырабатываем единый контур безопасности", — добавил Бибилов.