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Президент Южной Осетии рассказал о сотрудничестве с российскими военными
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Президент Южной Осетии рассказал о сотрудничестве с российскими военными 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. Речи о выводе российских войск из Южной Осетии не идёт, российские военные совместно со своими коллегами из Цхинвала выработали единый контур безопасности, заявил в интервью РИА Новости президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
"На сегодняшний день Россия является гарантом безопасности республики Южная Осетия. Ни о каких разговорах по выводу войск, по каким-то непонятным желаниям Америки или Грузии, речи не может быть", — сказал Бибилов в кулуарах ПМЭФ.
Он особо подчеркнул, что договора, которые существуют между Россией и Южной Осетией, «говорят о том, что в Южной Осетии безопасность обеспечивается Российской Федерацией и сворачивание с этого пути невозможно».
"На сегодняшний день работа, которая идёт между нашими силовыми ведомствами и те договорённости, которые есть на уровне президентов и министерств обороны говорят о том, что мы вырабатываем единый контур безопасности", — добавил Бибилов.
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