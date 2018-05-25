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Экипаж корвета «Громкий» готовится к заселению
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Экипаж корвета «Громкий» готовится к заселению 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
В Комсомольск-на-Амуре прибыл экипаж, сформированный для новейшего корвета производства Амурского судостроительного завода «Громкий». Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе предприятия, команда корабля состоит только из моряков контрактной службы.
— У парней уже есть опыт службы на надводных боевых кораблях, они успешно прошли обучение в Объединенном центре ВМФ в Санкт-Петербурге и готовы к заселению на корабль, — отметили в пресс-центре Амурского судостроительного завода. — С ноября 2017 года моряки изучали устройство корвета и особенности его эксплуатации, занятия в том числе проводились и на современных тренажерах.
Практику экипаж «Громкого» прошел на первом построенном на АСЗ корвете «Совершенный», который был передан Тихоокеанскому флоту в июле прошлого года. Допуск к управлению новым кораблём команда получит после сдачи специальных экзаменов, после чего моряки обеспечат ходовые испытания корвета. «Громкий» планируют передать Минобороны до конца года. Напомним, корабелы Амурского судостроительного завода продолжают работы над третьим и четвёртым кораблями проекта 20380. Строительство корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Резкий» идёт по графику, несмотря на небольшие заминки с финансированием, что сдвинуло сроки поставок оборудования и механизмов. Многоцелевые боевые машины ближней морской зоны действия проекта 20380 создаются с использованием технологий «Стелс», корветы-невидимки вооружены комплексами ударного, противовоздушного и противолодочного оружия, в том числе могут использовать ракеты «Калибр». В кормовой части кораблей размещён ангар с взлётно-посадочной площадкой для противолодочного вертолета Ка-27.
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