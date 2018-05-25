В Калининграде спустят на воду десантный корабль «Петр Моргунов»

"Торжественная церемония спуска на воду БДК «Петр Моргунов» начнётся в 13.00 на стапеле «Янтарь». В ней примут участие работники завода и приглашенные гости, в том числе представители заказчика — министерства обороны РФ, Объединенной судостроительной корпорации и органов власти Калининградской области ", — говорится в сообщении завода.

Контракт на строительство БДК проекта 11711 «Петр Моргунов» был подписан с министерством обороны в сентябре 2014 года. Закладка корабля состоялась на заводе «Янтарь» в июне 2015 года.

Проект 11711, разработанный ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро» , это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 1960-70 годы ПСЗ «Янтарь» построил серию из 14 кораблей. «Петр Моргунов» — первый серийный корабль, головной БДК этого проекта — " Иван Грен " был заложен на заводе в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. В начале мая этого года корабль завершил морские испытания.

БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало— и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения. Входит в ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».