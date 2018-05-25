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В Калининграде спустят на воду десантный корабль «Петр Моргунов»
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В Калининграде спустят на воду десантный корабль «Петр Моргунов» 

РИА Новости 30 минут назад
КАЛИНИНГРАД, 25 мая — РИА Новости. Спуск на воду большого десантного корабля (БДК) "Петр Моргунов", построенного для министерства обороны России, состоится на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде в пятницу.
"Торжественная церемония спуска на воду БДК «Петр Моргунов» начнётся в 13.00 на стапеле «Янтарь». В ней примут участие работники завода и приглашенные гости, в том числе представители заказчика — министерства обороны РФ, Объединенной судостроительной корпорации и органов власти Калининградской области", — говорится в сообщении завода.
Контракт на строительство БДК проекта 11711 «Петр Моргунов» был подписан с министерством обороны в сентябре 2014 года. Закладка корабля состоялась на заводе «Янтарь» в июне 2015 года.
Проект 11711, разработанный ОАО «Невское проектно-конструкторское бюро», это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 1960-70 годы ПСЗ «Янтарь» построил серию из 14 кораблей. «Петр Моргунов» — первый серийный корабль, головной БДК этого проекта — "Иван Грен" был заложен на заводе в декабре 2004 года, спущен на воду в мае 2012 года. В начале мая этого года корабль завершил морские испытания.
БДК проекта 11711 предназначены для высадки десанта, перевозки техники и оборудования, могут перевозить и высаживать до 300 морских пехотинцев, более 30 бронетранспортеров или 13 танков. Корабль оснащен транспортно-десантным вертолетом Ка-29. Проект является единственным в мире, где реализована идея неконтактной выгрузки десанта и техники из корабля на необорудованное побережье за счет использования понтонных средств.
Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» образован 8 июля 1945 года на базе кенигсбергской верфи фирмы F. Schichau. Специализируется на строительстве мало— и среднетоннажных судов военного и гражданского назначения. Входит в ОАО «Объединенная судостроительная корпорация».
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