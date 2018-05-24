В РВСН состоялось заседание Военного совета

На заседании рассмотрены вопросы боевой учебы, тактической и тактико-специальной подготовки частей и подразделений РВСН , повседневной деятельности, а также поддержания в готовности вооружения и военной техники.

На состоявшемся в Военной академии РВСН имени Петра Великого выездном расширенном заседании Военного совета Ракетных войск стратегического назначения были подведены итоги зимнего периода обучения, а также определены приоритеты и выработан единый подход по порядку дальнейшего качественного решения задач летнего периода обучения и 2018 учебного года в целом.

На заседании рассмотрены вопросы боевой учебы, тактической и тактико-специальной подготовки частей и подразделений РВСН, повседневной деятельности, а также поддержания в готовности вооружения и военной техники.

Целью Военного совета стало проведение анализа организаторской роли руководящего состава в ходе решения задач боевой подготовки. При этом особо акцентировалось внимание начальников управлений, отделов и служб командования РВСН, командующих ракетными армиями, командиров соединений и воинских частей на уровень практической выучки личного состава.

«Итоги зимнего периода обучения позволяют сделать вывод, что задачи, стоящие перед Ракетными войсками стратегического назначения, выполняются», — отметил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, открывая заседание Военного совета.

В зимнем периоде обучения проведено более 20 тактических учений с ракетными полками и около 30 тактико-специальных учений с частями обеспечения и охраны.

«Контрольная комплексная проверка управления Оренбургского ракетного объединения и Тагильского ракетного соединения комиссией РВСН, а также внезапные проверки, проведённые Командованием РВСН и ракетных армий, подтвердили правильность выбранных приоритетов в обеспечении способности осуществить приведение в высшие степени боевой готовности», — подчеркнул генерал-полковник Сергей Каракаев.

В 2018 учебном году основные усилия в организации боевой подготовки соединений и частей РВСН направлены на совершенствование практической составляющей подготовки и боевой выучки личного состава, сохранен необходимый уровень готовности группировки ПГРК к выполнению маневренных действий.

«В 2018 году в РВСН будет проведено в общей сложности более 100 командно-штабных, тактических и специальных учений с привлечением взаимодействующих сил и средств», — добавил командующий РВСН.