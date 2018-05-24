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В РВСН состоялось заседание Военного совета
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В РВСН состоялось заседание Военного совета 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
На заседании рассмотрены вопросы боевой учебы, тактической и тактико-специальной подготовки частей и подразделений РВСН, повседневной деятельности, а также поддержания в готовности вооружения и военной техники.
На состоявшемся в Военной академии РВСН имени Петра Великого выездном расширенном заседании Военного совета Ракетных войск стратегического назначения были подведены итоги зимнего периода обучения, а также определены приоритеты и выработан единый подход по порядку дальнейшего качественного решения задач летнего периода обучения и 2018 учебного года в целом.
На заседании рассмотрены вопросы боевой учебы, тактической и тактико-специальной подготовки частей и подразделений РВСН, повседневной деятельности, а также поддержания в готовности вооружения и военной техники.
В мероприятии, проходившем под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, приняли участие представители Департамента по обеспечению военно-кадровой политики Управления Президента Российской Федерации по вопросам государственной службы и кадров, Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ, Главного управления контрольной и надзорной деятельности МО РФ, Главного управления боевой подготовки ВС РФ, Главного управления кадров МО РФ, начальники управлений, отделов и служб командования РВСН, ракетных объединений и соединений, командиры частей центрального подчинения, а также военной прокуратуры РВСН.
Целью Военного совета стало проведение анализа организаторской роли руководящего состава в ходе решения задач боевой подготовки. При этом особо акцентировалось внимание начальников управлений, отделов и служб командования РВСН, командующих ракетными армиями, командиров соединений и воинских частей на уровень практической выучки личного состава.
«Итоги зимнего периода обучения позволяют сделать вывод, что задачи, стоящие перед Ракетными войсками стратегического назначения, выполняются», — отметил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, открывая заседание Военного совета.
В зимнем периоде обучения проведено более 20 тактических учений с ракетными полками и около 30 тактико-специальных учений с частями обеспечения и охраны.
«Контрольная комплексная проверка управления Оренбургского ракетного объединения и Тагильского ракетного соединения комиссией РВСН, а также внезапные проверки, проведённые Командованием РВСН и ракетных армий, подтвердили правильность выбранных приоритетов в обеспечении способности осуществить приведение в высшие степени боевой готовности», — подчеркнул генерал-полковник Сергей Каракаев.
В 2018 учебном году основные усилия в организации боевой подготовки соединений и частей РВСН направлены на совершенствование практической составляющей подготовки и боевой выучки личного состава, сохранен необходимый уровень готовности группировки ПГРК к выполнению маневренных действий.
«В 2018 году в РВСН будет проведено в общей сложности более 100 командно-штабных, тактических и специальных учений с привлечением взаимодействующих сил и средств», — добавил командующий РВСН.
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