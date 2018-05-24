ГСС планируют представить самолет МС-21 на авиасалоне в китайском Чжухае 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) планируют представить самолет МС-21 в конце года на авиасалоне в китайском Чжухае. Об этом сообщил президент ГСС Александр Рубцов в интервью телеканалу НТВ на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы рассчитываем, что в конце этого года на авиасалоне в Чжухае мы покажем самолет, если все будет складываться успешно с программой испытаний", — сказал он.
Как сообщил ранее в четверг президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, ОАК рассчитает получить сертификат типа на МС-21 в 2019 году и начать передавать самолеты заказчикам в 2020 году. Как рассказал Слюсарь, первый опытный МС-21 совершил уже около 50 испытательных полетов.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.