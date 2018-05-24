ГСС планируют представить самолет МС-21 на авиасалоне в китайском Чжухае

"Мы рассчитываем, что в конце этого года на авиасалоне в Чжухае мы покажем самолет, если все будет складываться успешно с программой испытаний", — сказал он.

Как сообщил ранее в четверг президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь , ОАК рассчитает получить сертификат типа на МС-21 в 2019 году и начать передавать самолеты заказчикам в 2020 году. Как рассказал Слюсарь, первый опытный МС-21 совершил уже около 50 испытательных полетов.