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ГСС планируют представить самолет МС-21 на авиасалоне в китайском Чжухае
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ГСС планируют представить самолет МС-21 на авиасалоне в китайском Чжухае 

ТАСС 34 минуты назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) планируют представить самолет МС-21 в конце года на авиасалоне в китайском Чжухае. Об этом сообщил президент ГСС Александр Рубцов в интервью телеканалу НТВ на Петербургском международном экономическом форуме.
"Мы рассчитываем, что в конце этого года на авиасалоне в Чжухае мы покажем самолет, если все будет складываться успешно с программой испытаний", — сказал он.
Как сообщил ранее в четверг президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, ОАК рассчитает получить сертификат типа на МС-21 в 2019 году и начать передавать самолеты заказчикам в 2020 году. Как рассказал Слюсарь, первый опытный МС-21 совершил уже около 50 испытательных полетов.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.
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