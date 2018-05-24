Учебный центр Минобороны в Саратове получит новые РСЗО «Ураган» и САУ «Акация» до конца года

Партия из двух 220-мм РСЗО «Ураган» и двух самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» поступит на вооружение учебного центра боевого применения (артиллерии).

Учебный центр боевого применения (артиллерии) Минобороны России , дислоцированный в Саратове , получит модернизированные образцы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и самоходных гаубиц «Акация».

Партия из двух 220-мм РСЗО «Ураган» и двух самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» поступит до конца года на вооружение учебного центра боевого применения (артиллерии).