Учебный центр Минобороны в Саратове получит новые РСЗО «Ураган» и САУ «Акация» до конца года 

Партия из двух 220-мм РСЗО «Ураган» и двух самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» поступит на вооружение учебного центра боевого применения (артиллерии).
Учебный центр боевого применения (артиллерии) Минобороны России, дислоцированный в Саратове, получит модернизированные образцы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и самоходных гаубиц «Акация».
Партия из двух 220-мм РСЗО «Ураган» и двух самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» поступит до конца года на вооружение учебного центра боевого применения (артиллерии).