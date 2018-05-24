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Учебный центр Минобороны в Саратове получит новые РСЗО «Ураган» и САУ «Акация» до конца года
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Учебный центр Минобороны в Саратове получит новые РСЗО «Ураган» и САУ «Акация» до конца года 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Партия из двух 220-мм РСЗО «Ураган» и двух самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» поступит на вооружение учебного центра боевого применения (артиллерии).
Учебный центр боевого применения (артиллерии) Минобороны России, дислоцированный в Саратове, получит модернизированные образцы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и самоходных гаубиц «Акация».
Партия из двух 220-мм РСЗО «Ураган» и двух самоходных артиллерийских установок 2С3М «Акация» поступит до конца года на вооружение учебного центра боевого применения (артиллерии).
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