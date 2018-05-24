Подлодка спецназначения «Хабаровск» проходит гидравлические испытания

МОСКВА , 24 мая. / ТАСС /. Атомная подводная лодка специального назначения проекта 09851 «Хабаровск» начала проходить гидравлические испытания. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе "Севмаша"

"На атомной подводной лодке проекта 09851 завершен один из важных этапов строительства — гидравлические испытания основного корпуса носового блока", — рассказали на предприятии.

Специальная межведомственная комиссия проверила готовность корпуса корабля, систем и оборудования, оформление документации и дала разрешение на начало технической операции, которая проводилась в режиме тишины. «Все корабельные конструкции выдержали заданные нагрузки, тем самым подтвердив качество выполненных работ. В настоящее время идет работа по испытанию прочных конструкций корабля. Полная программа испытаний разбита на этапы и занимает по графику несколько месяцев», — пояснили в пресс-службе завода.

В июле 2014 года на предприятии «Севмаш» в Северодвинске заложили сразу три подводные лодки — " Князь Олег " (проект «Борей»), «Красноярск» (проект «Ясень») и «Хабаровск».

По данным открытых источников, «Хабаровск» — это корабль проекта 09851, который является носителем глубоководных станций и новейших робототехнических систем.

На «Севмаше» строятся как минимум две атомные подлодки спецназначения. В частности, по данным из открытых источников, незаконченная АПЛ проекта 949А «Белгород» была в декабре 2012 года перезаложена по спецпроекту 09852, она станет носителем необитаемых и обитаемых глубоководных исследовательских аппаратов.