Ещё
Киев увеличит количество противотанковых комплексов в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киев увеличит количество противотанковых комплексов в Донбассе 

Вести.Ru 1 час назад
Количество противотанковых ракетных комплексов «Стугна» на линии столкновения в Донбассе будет увеличено.
Как передает «Интерфакс», об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на совещании по вопросам строительства жилья для военнослужащих в Львовской области.
По его словам, все испытания комплексов «Стугна» были чрезвычайно успешными, в чем он убедился лично.
"Стугна-П" — противотанковый ракетный комплекс, который предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе вертолетов. Дальность стрельбы — до 5000 метров, бронепробиваемость до 800 мм.
Вести.Ru: последние новости
Россия полностью решила вопрос зависимости от украинского двигателестроения Успешно испытан китайский авиадвигатель CJ-1000AX С "Юрия Долгорукого" успешно запущено сразу четыре "Булавы"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новые пенсии, трагедия на Кубани и другие события дня36
Что случилось с Веркой Сердючкой90
Война «Газпрома» с ЕС окончена: кто победил173
Путин подарил цветы супруге Макрона206
Загранпаспорт для россиян резко подорожает250
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение