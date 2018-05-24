На Украине показали боевой модуль с ПТРК «Скиф»

Государственное киевское конструкторское бюро «Луч» вместе с иностранными партнерами провело испытания нового боевого модуля, оснащенного ПТРК «Скиф».

Видео с новым боевым модулем опубликовано на канале КБ «Луч» на YouTube. Отмечается, что разработан «принципиально новый боевой модуль» в партнерстве с представителями иностранной компании. Он может размещаться на шасси бронированной техники, оснащается ракетами «Скиф» разработки КБ «Луч» и системой наведения.

В Черниговской области провели «успешные испытания нового модуля с участием иностранных партнеров, которые были удовлетворены полученным результатом», говорится в сообщении КБ. Утверждается, что все ракеты «попали точно в цель и выполнили свою задачу на 100%».

Также по итогам испытаний решено «ускорить и углубить сотрудничество в оборонной сфере и создании нового современного боевого модуля».

Портал AutoConsulting отмечает, что боевой модуль установлен на шасси бронеавтомобиля «Варта».

На прошлой неделе КБ «Луч» заявило, что Украина завершила испытания модернизированного противотанкового ракетного комплекса «Скиф».