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Борисов оценил долю современного вооружения в российской армии
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Борисов оценил долю современного вооружения в российской армии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Доля современного вооружения и техники в силах общего назначения РФ в текущем году превысит 50%, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"По итогу текущих мероприятий уровень современности в этом направлении сегодня составляет 49,6%, и по результатам этого года он запланирован уже выше 50%", — сказал Борисов на лекции для слушателей Академии Генерального штаба ВС РФ.
По его словам, процесс увеличения доли современной техники достаточно трудоемкий из-за широкой номенклатуры изделий.
"Здесь очень большое количество типажа Сухопутных войск, авиации, надводного и подводного флота. Поэтому, конечно, достичь современности в этом направлении — это наиболее сложная и наиболее ресурсоемкая задача", — отметил вице-премьер.
По его словам, доля современной техники в Силах ядерного сдерживания составляет почти 80%, в Силах всестороннего обеспечения — около 70%.
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