Борисов оценил долю современного вооружения в российской армии

"По итогу текущих мероприятий уровень современности в этом направлении сегодня составляет 49,6%, и по результатам этого года он запланирован уже выше 50%", — сказал Борисов на лекции для слушателей Академии Генерального штаба ВС РФ

По его словам, процесс увеличения доли современной техники достаточно трудоемкий из-за широкой номенклатуры изделий.

"Здесь очень большое количество типажа Сухопутных войск, авиации, надводного и подводного флота. Поэтому, конечно, достичь современности в этом направлении — это наиболее сложная и наиболее ресурсоемкая задача", — отметил вице-премьер.

По его словам, доля современной техники в Силах ядерного сдерживания составляет почти 80%, в Силах всестороннего обеспечения — около 70%.