Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре в ближайшие два года построит около 60 самолетов

"Стоит задача исполнить экспортные контракты, государственный оборонный заказ… Если это 30 самолетов, значит под 30… Плюс 30 самолетов гражданских. Шестьдесят — вокруг этой цифры крутится заказ на заводе", — сказал Шпорт, отвечая на вопрос ТАСС, сколько самолетов выпустит предприятие в 2018-2019 годах.

Глава региона отметил, что «это очень хорошая цифра» и завод загружен на много лет вперед. Шпорт добавил, что предприятию важно держать баланс «50 на 50» в выполнении гособоронзаказа и заказа гражданских самолетов для эффективной работы.