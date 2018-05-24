Авиазавод в Комсомольске-на-Амуре в ближайшие два года построит около 60 самолетов 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Комсомольский-на-Амуре авиационный завод (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина в ближайшие два годы выпустит порядка 60 военных и гражданских самолетов, сообщил ТАСС в четверг губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.
"Стоит задача исполнить экспортные контракты, государственный оборонный заказ… Если это 30 самолетов, значит под 30… Плюс 30 самолетов гражданских. Шестьдесят — вокруг этой цифры крутится заказ на заводе", — сказал Шпорт, отвечая на вопрос ТАСС, сколько самолетов выпустит предприятие в 2018-2019 годах.
Глава региона отметил, что «это очень хорошая цифра» и завод загружен на много лет вперед. Шпорт добавил, что предприятию важно держать баланс «50 на 50» в выполнении гособоронзаказа и заказа гражданских самолетов для эффективной работы.
КнААЗ — филиал компании «Сухой», входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), выпускает истребители Су-35С, Су-35, Су-30, работает над перспективными авиакомплексом фронтовой авиации Т-50, на его площадях собирают самолеты Sukhoi Superjet 100.
ПМЭФ проходит с 24 по 26 мая. Мероприятия форума объединены девизом «Создавая экономику доверия». ТАСС выступает информационным партнером и официальным фотохост-агентством ПМЭФ. Кроме того, ТАСС является оператором Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.