Китайцы начали испытывать самолеты-невидимки

Корпорация Shenyang, производитель гражданских и военных самолетов (в том числе и китайской версии истребителя Су-27, Shenyang J-11) заявила о первом успешном испытании технологии, которая позволяет оценивать эффективную площадь рассеяния не только самолетов, но и судов (но не подводных лодок).

Эффективная площадь рассеяния — это параметр, с помощью которых оценивают малозаметность объектов для радиолокационных радаров. Чем она меньше, тем сложнее засечь объект. Чтобы уменьшить ее, аппаратам-”невидимкам” придают особую форму и покрывают поверхность материалами, модулирующими волну радара таким образом, чтобы имитировать отсутствие объекта в данной точке. Построенные аппараты-невидимки проверяют на соответствие расчетной эффективной плотности рассеяния; как правило, такие испытания проводятся не на самих аппаратах, а на моделях.

Сообщается, что технологию испытаний китайские инженеры опробовали на модели J-11, а в дальнейшем используют для оценки малозаметности истребителей J-20 и FC-31 и модернизации J-16, сообщает портал Defence Aerospace.