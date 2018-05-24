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Для ВДВ создали опытные образцы бронеавтомобиля «Тайфун»
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Для ВДВ создали опытные образцы бронеавтомобиля «Тайфун» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Опытные образцы десантируемого парашютным способом бронеавтомобиля семейства «Тайфун» созданы для Воздушно-десантных войск России и сейчас проходят государственные испытания, сообщил в четверг журналистам вновь назначенный начальник автомобильной службы ВДВ подполковник Илья Иванов.
В случае успешных результатов госиспытаний автомобиль будет принят на вооружение и начнет поступать в войска.
"В настоящее время в рамках опытно-конструкторской работы «создание защищенного автомобиля специального назначения, десантируемого парашютным способом, на базе семейства „Тайфун“ разработаны опытные образцы, которые сейчас проходят государственные испытания. При положительных результатах испытаний машина будет принята на вооружение и начнет поступать в войска», — сказал Иванов.
Он сообщил, что за последние годы в ВДВ поступило большое количество современных образцов автомобильной техники. «Среди них — 100 единиц специальных бронеавтомобилей „Тигр“ и „Рысь“, 200 снегоходов А-1 и мотовездеходов АМ-1, а также легковые автомобили УАЗ „Патриот“ и грузовые автомашины КамАЗ, предназначенные для десантирования парашютным способом», — уточнил начальник службы.
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