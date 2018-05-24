Ещё
В Минпромторг рассказали о новом российском многоцелевом вертолете
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минпромторг рассказали о новом российском многоцелевом вертолете 

Банки Сегодня 2 часа назад
В Минпромторг рассказали о новом российском многоцелевом вертолетеПрезентацию нового вертолета провел холдинг «Вертолеты России». Представители холдинга отметили, что VRT500 станет первым по настоящему легким вертолетом в классе до 2 тонн. На данный момент специалисты холдинга проводят тщательное тестирование всех систем вертолета и завершают его производство.
Уникальность нового VRT500 в том, что он обладает самой вместительной пассажирской кабиной в легком классе, которая может вместить до 5 человек. Помимо пассажиров, вертолет может нести до 730 килограмм полезного груза. Максимальная дальность, на которую может перемещаться вертолет, составляет 860 километров.
Холдинг уже готовит несколько различных конфигураций для использования вертолета во всевозможных отраслях: пассажирская модификация, многоцелевая, грузовая, медицинская, VIP и учебная.
— Анализ актуального рынка вертолетной техники показывает, что именно легкие воздушные судна наиболее популярны из-за своих явных преимуществ. Поэтому мы собираемся развивать данную линейку вертолетов, и VRT500 стал первым вертолетом данной линейки, — заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
Банки Сегодня: последние новости
В Крыму закончили – пора на Сахалин: во сколько обойдется России строительство Сахалинского моста? Сегодня и завтра пройдут встречи парламентских фракций с Дмитрием Медведевым Дмитрий Песков призвал россиян не верить американской пропаганде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ ответила на обвинения по крушению Boeing над Донбассом187
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»289
Россия получила бесценную информацию о F-22190
Трамп внезапно отказался встречаться с Ким Чен Ыном86
Пропавшая Самбурская нашлась22
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
02:48
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Происшествия Статьи
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:38
Кошка промчалась на авто со скоростью 100 км/ч
Общество
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию о F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение