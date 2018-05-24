В Минпромторг рассказали о новом российском многоцелевом вертолете

Минпромторг рассказали о новом российском многоцелевом вертолетеПрезентацию нового вертолета провел холдинг «Вертолеты России» . Представители холдинга отметили, что VRT500 станет первым по настоящему легким вертолетом в классе до 2 тонн. На данный момент специалисты холдинга проводят тщательное тестирование всех систем вертолета и завершают его производство.

Уникальность нового VRT500 в том, что он обладает самой вместительной пассажирской кабиной в легком классе, которая может вместить до 5 человек. Помимо пассажиров, вертолет может нести до 730 килограмм полезного груза. Максимальная дальность, на которую может перемещаться вертолет, составляет 860 километров.

Холдинг уже готовит несколько различных конфигураций для использования вертолета во всевозможных отраслях: пассажирская модификация, многоцелевая, грузовая, медицинская, VIP и учебная.