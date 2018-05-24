Погосян рассказал, когда появятся большие пассажирские самолеты на электрической тяге

Эксперт выступил на 22-м Петербургском международном экономическом форуме.

Вместе с тем эксперт рассказал, как удалось сохранить российскую гражданскую авиацию как перспективную высокотехнологичную отрасль.

«Ее удалось сохранить за счет реализации новых проектов. Такие проекты, как Sukhoi Superjet 100. Сегодня около 150 самолетов находятся в эксплуатации. С моей точки зрения это показало, что мы реально конкурентоспособны в этой области и способны интегрировать все самые лучшие достижения, которые есть в российской индустрии и у зарубежных коллег», — отметил он.

Кроме того, Погосян отметил проекты МС-21 и проект широкофюзеляжного самолета.

«Следующий проект — МС-21, который проходит испытания. И третий проект, который сегодня реализует российская авиационная индустрия — это проект широкофюзеляжного самолета. Мне кажется, только новые проекты, новые задачи способны обеспечить развитие индустрии. Эти программы таковыми являются и МАИ активно принимает участие во всех этих проектах», — сообщил он.

По словам Погосяна, характеристики, которые заложены в самолете МС-21 300 должны потеснить таких гигантов, как Boeing , Airbus.

«По тем характеристикам, которые заложены в этом самолете, и композитное крыло, которое отличает его конструкцию от Boeing и Airbus в этом классе самолетов — он должен быть конкурентоспособен. Эта ниша от 150 до 200 мест — самая большая ниша в сегменте гражданской авиации. Я думаю, что кроме Boeing и Airbus есть место и для других игроков. Я надеюсь, что те идеи, которые заложены в этот проект будут реализованы и он займет свое место на рынке», — заключил он.

Ранее сообщалось, что начал свою работу 22-й Петербургский международный экономический форум. Представлены 140 стран мира и 15 тысяч участников.