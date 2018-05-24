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Минобороны России получит новый боевой вертолет, созданный с учетом сирийского опыта
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Минобороны России получит новый боевой вертолет, созданный с учетом сирийского опыта 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Винтокрылая машина имеет повышенную защищенность за счет применения металлокерамической брони.
Министерство обороны РФ получит транспортно-ударный вертолет Ми-171Ш. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил заместитель главного инженера по вертолету АО «Улан-Удэнский авиационный завод» Дмитрий Булыгин.
Ми-171Ш обладает лучшими в сравнении с предыдущими модификациями вертолета Ми-8 характеристиками, а также более мощным вооружением.
«Первые вертолеты Ми-171Ш будут поставляться Министерству обороны, а уже после этого будут рассматриваться заявки от иностранных заказчиков», — сказал Булыгин, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента «Звезды» на выставке HeliКussia-2018.
Он отметил, что министерство обороны проявило заинтересованность Ми-171Ш в том числе потому, что вертолет доработан с учетом сирийского опыта.
«Военные высказали пожелание иметь в дверях управляемый вручную пулемет, чтобы можно было с его помощью обеспечивать прикрытие сил специальных операций, которые в этот момент либо отходят от вертолета, либо подходят к нему. Кроме того, вертолет имеет повышенную защиту второго А-класса. Вместо стальной брони здесь применяется металлокерамическая, что позволило повысить защиту машины от стрелкового оружия и осколков», — рассказал Булыгин.
По словам представителя предприятия, вертолет Ми-171Ш оснащен новой несущей системой, на которой применены композитные лопасти несущего винта. Машина имеет Х-образный рулевой винт, что повышает качество управления и поднимает энерговооруженность вертолета.
На вертолете установлены комплексы вооружений, в том числе противотанковые управляемые ракеты «Атака».
Машина оснащена навигационным комплексом, который позволяет выполнять полеты ночью и в плохих метеоусловиях.
Ожидается, что после завершения выставки Ми-171Ш пройдет наземные и летные испытания на вертолетом заводе имени Миля.
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