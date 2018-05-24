В ОАК рассказали, когда планируют начать серийные поставки МиГ-35 в ВКС

"Производство серийных машин в городе Луховицах мы уже начали. Наша задача — со следующего года начать уже серийную поставку самолетов в войска", — сказал Слюсарь на ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.