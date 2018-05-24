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В ОАК рассказали, когда планируют начать серийные поставки МиГ-35 в ВКС
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В ОАК рассказали, когда планируют начать серийные поставки МиГ-35 в ВКС 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует со следующего года начать серийные поставки истребителей МиГ-35 в ВКС РФ, серийное производство уже началось, заявил РИА Новости глава ОАК Юрий Слюсарь.
"Производство серийных машин в городе Луховицах мы уже начали. Наша задача — со следующего года начать уже серийную поставку самолетов в войска", — сказал Слюсарь на ПМЭФ, отвечая на соответствующий вопрос.
ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.
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