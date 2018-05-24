Кадры презентации новейшего российского вертолёта VRT-500

Презентация машины прошла в рамках выставки HeliRussia-2018 в Москве

Новейший российский сверхлегкий вертолет VRT-500 представили на выставке HeliRussia-2018 в Москве. Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры презентации новейшего российского вертолёта VRT-500.

Вертолет разработан конструкторским бюро «ВР-Технологии» в сотрудничестве с международной командой инженеров.

«Вертолёт должен занять нишу среди лёгких машин и предназначен в том числе для использования в городской среде», — заявил на презентации руководитель «ВР-Технологий» Александр Охонько

VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики.

Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.

В настощее время проводятся прочностные испытания несущей системы вертолета, после чего планируется приступить к аэродинамическим испытаниям винтокрылой машины.