Ещё
Кадры презентации новейшего российского вертолёта VRT-500
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кадры презентации новейшего российского вертолёта VRT-500 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Презентация машины прошла в рамках выставки HeliRussia-2018 в Москве.
Новейший российский сверхлегкий вертолет VRT-500 представили на выставке HeliRussia-2018 в Москве. Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры презентации новейшего российского вертолёта VRT-500.
Вертолет разработан конструкторским бюро «ВР-Технологии» в сотрудничестве с международной командой инженеров.
«Вертолёт должен занять нишу среди лёгких машин и предназначен в том числе для использования в городской среде», — заявил на презентации руководитель «ВР-Технологий» Александр Охонько.
VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 кг. Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащаться современным комплексом интерактивной авионики.
Закладываемые в вертолет летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 250 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 км, брать на борт до 730 кг полезной нагрузки.
В настощее время проводятся прочностные испытания несущей системы вертолета, после чего планируется приступить к аэродинамическим испытаниям винтокрылой машины.
ТК «Звезда»: последние новости
Морпехи ВСУ отказались надевать новые береты назло Порошенко Спецназовцы ЮВО на Кубани совершили более 10 тыс. прыжков в глубокий тыл условного противника В Хабаровске начал работать Восточный региональный центр управления обороной России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»67
На Кубани произошла новая трагедия40
Девочка выжила после массового расстрела в Якутии37
Италия бросает вызов Евросоюзу36
Убийцы многодетной матери на Кубани попали на видео104
Видео
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
06:39
Учителя из Сыктывкара сняли клип «под Киркорова»
Общество
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
02:08
Россия получила бесценную информацию об F-22
Армия Ближний Восток
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
00:35
Малахов раскрыл диагноз Стержакова
Шоу-бизнес
02:13
На ВДНХ откроют уникальный ландшафтный парк
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение