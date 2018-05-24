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В Москве представили новый легкий многоцелевой российский вертолет
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В Москве представили новый легкий многоцелевой российский вертолет 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Презентация нового легкового многоцелевого российского вертолета состоялась в четверг на выставке HeliRussia-2018 в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы отмечаем интерес к проекту со стороны как российских, так и зарубежных эксплуатантов. На сегодняшний день подписаны соглашения о стратегическом партнерстве в рамках программы продвижения вертолета на международные рынки. По нашим оценкам, к 2035 году мы реализуем около 1000 машин, что позволит нам занять до 15% в мировом сегменте легких вертолетов массой до 2 тонн. Анализ рынка показывает, что именно этот класс вертолетов в перспективе станет самым массовым", — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.
VRT500 — легкий однодвигательный вертолет соосной схемы расположения винтов со взлетной массой 1600 килограмм. Машина будет обладать самой объемной в своем классе грузопассажирской кабиной общей вместимостью до 5 человек и оснащаться современным комплексом авионики, построенным по принципу «стеклянная кабина».
Вертолет предполагается к поставкам в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и санитарной конфигурациях. Закладываемые в VRT500 летно-технические характеристики позволят ему развивать скорость до 225 км/ч, совершать полеты на дальность до 860 километров и брать на борт до 730 килограмм полезной нагрузки.
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