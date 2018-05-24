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В КНДР заявили о невозможности возобновления ядерных испытаний
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В КНДР заявили о невозможности возобновления ядерных испытаний 

РИА Новости 1 час назад
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЯДЕРНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА ПОЛИГОНЕ ПХУНГЕРИ НЕВОЗМОЖНО — ЗАМГЛАВЫ ИНСТИТУТА ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ КНДР
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