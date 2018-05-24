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Беларусь поставит в Казахстан пожарные танки ГПМ-72
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Беларусь поставит в Казахстан пожарные танки ГПМ-72 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В ходе проведения V Международной выставки вооружения и военно-технического имущества KADEX — 2018, проходящей в Астане достигнуто соглашение о поставках Вооруженным силам Казахстана гусеничных пожарных машины на базе танка Т-72. Об этом сообщает «Казспецэкспорт».
Белорусский «140-й ремонтный завод» разработал пожарный танк ГПМ-72, предназначенный для работ на арсеналах, складах и базах хранения боеприпасов.
Бронированная машина надежно защищает экипаж из двух человек от взрывов и разлетающихся осколков боеприпасов. Эффективное тушение пожаров обеспечивается лафетным стволом с дистанционным управлением.
Вес машины достигает 41000 кг. Емкость для воды 10000 кг. Емкость для пенообразования 1000 кг. Дальность подачи воды — 70 м. Мощность двигателя -780 л.с. Скорость -40 км/ч. Запас топлива — 700 литров.
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