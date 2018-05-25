Символические ключи от новых танков Т-72Б3 вручат военнослужащим 150-й мотострелковой дивизии ЮВО в канун летнего периода обучения

В недавно сформированном соединении впервые будет проведен ритуал закрепления штатного вооружения и боевой техники за личным составом.

Торжественный ритуал закрепления вооружения и военной техники за военнослужащими накануне летнего периода обучения состоится в 150-й мотострелковой дивизии, дислоцированной в Ростовской области

В недавно сформированном мотострелковом соединении впервые будет проведен ритуал закрепления штатного вооружения и боевой техники за личным составом. Механикам-водителям вручат символические ключи от новых танков Т-72Б3, бронетранспортеров БТР-82А и боевых машин пехоты БМП-3, водители автомобилей КамАЗ получат ключи от замка зажигания. Военнослужащим мотострелковых подразделения в торжественной обстановке передадут штатное стрелковое вооружение — автоматы АК-74, пулеметы, снайперские винтовки, ручные гранатометы.

Затем на общевойсковом полигоне военнослужащие выполнят пристрелку вооружения и подготовку его к боевому применению. Механики-водители и водители выполнят контрольный прогон своей техники по маршруту на танкодроме и автодроме.

1 июня в войсках округа стартует летний период обучения. В рамках мероприятий боевой подготовки в течение пяти месяцев на территории более 30 общевойсковых полигонов будут проведены сотни тактических учений различного уровня, в том числе порядка 50 двусторонних бригадных и дивизионных.