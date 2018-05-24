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В Армении прошли состязания по военно-спортивному ориентированию с участием военнослужащих российской военной базы и Вооруженных сил республики
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В Армении прошли состязания по военно-спортивному ориентированию с участием военнослужащих российской военной базы и Вооруженных сил республики 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На маршрутах были созданы условия, приближенные к боевым, участникам соревнований приходилось выполнять разведывательно-поисковые действия, уничтожать объекты и живую силу условного противника.
Военнослужащие российской военной базы в Армении приняли участие в совместном с военнослужащими Армении конкурсе по военно-спортивному ориентированию.
В ходе отбора конкурсантов судейской комиссией были проверены знания участников состязаний на применение современных средств связи, умение ориентироваться днем и ночью на местности с помощью карты, компаса и GPS-навигатора, а также других способов.
Военнослужащие совершили 15— километровый марш-бросок в незнакомой местности с полной выкладкой по указанным на карте азимутам и ориентирам. На участках прохождения маршрутов были созданы условия, приближенные к боевым, участники соревнований выполняли разведывательно-поисковые действия, уничтожали ручными гранатами и из стрелкового оружия объекты и живую силу условного противника, докладывали по средствам связи о результатах.
Победители отборочного этапа конкурса примут участие в окружном чемпионате по военно-спортивному ориентированию, который пройдет летом.
На соревнования, прошедшие на высокогорном полигоне Камхуд, привлекались более 200 военнослужащих из мотострелковых и авиационных подразделений соединения, а также подразделений Вооруженных сил Армении.
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