Учебный центр Минобороны в Саратове получит новые «Ураганы» и «Акации»

ТАСС , 24 мая. Дислоцированный в Саратове учебный центр боевого применения (артиллерии) Минобороны России получит модернизированные образцы реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и самоходных гаубиц «Акация». Об этом в четверг сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

"Партия из двух 220-мм РСЗО «Ураган» и двух самоходных артиллерийских установок «Акация» поступит до конца года на вооружение учебного центра боевого применения (артиллерии) в Саратове", — говорится в сообщении.

РСЗО «Ураган» предназначена для поражения укрытой живой силы, легкобронированной и бронированной боевой техники, артиллерии, тактических ракетных комплексов, командных пунктов, узлов связи и другой инфраструктуры противника. Дальнобойная 220-мм РСЗО позволяет вести огонь как одиночными реактивными снарядами, так и полным залпом из 16 направляющих по целям на площади около 40 га, находящимся на удалении до 35 км.

"Акация" — 152-мм самоходная гаубица, предназначенная для уничтожения и подавления минометных и артиллерийских батарей, живой силы противника, огневых средств, танков, ракетных установок, пунктов управления. На модернизированной гаубице увеличен возимый боезапас с 40 до 46 выстрелов, внедрена механизированная подача выстрелов с грунта, улучшена система связи.