Какая военная техника будет отстаивать интересы России в Арктике

Со второй половины 2017 года Северный флот несёт постоянное боевое дежурство в Северном Ледовитом океане. Под свой контроль войска взяли районы на воде, под водой и в воздухе. Благо, возможности используемой при этом техники не оставляют сомнений, что превосходство в Арктике в любом случае будет за Россией

Адмирал, император и богатырь

Началу постоянного патрулирования в Северном Ледовитом океане предшествовал долгий путь: от осознания стратегической значимости Арктики до создания в конце 2014 года отдельного объединённого командования «Север».

Основной силой в регионе стал Северный флот, который специально был выведен из состава Западного военного округа и за три с половиной года значительно усовершенствован. Уже в 2017 году командующий флотом вице-адмирал Николай Евменов назвал приоритетным направлением деятельности подведомственной ему армады защиту государственных интересов России в Арктике.

Сегодня Северный флот для решения этих амбициозных задач располагает несколькими крейсерами, в том числе уже легендарными тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» и тяжёлым атомным крейсером «Пётр Великий».

Правда, оба корабля ждёт скорая модернизация, и помочь армаде в Арктике они смогут только после 2020 года. Но от этого боеспособность флота не уменьшается: выполнять задачи готовы большие противолодочные корабли проекта 1155 «Фрегат» и малые противолодочные — проекта 956 «Сарыч», несколько малых боевых ракетных кораблей и пятёрка десантных судов.

Поддержку же им готовы оказать более 30 подлодок различного класса — от атомного ракетного подводного крейсера « Юрий Долгорукий » до субмарины «Северодвинск».

Своеобразной звездой Северного флота, несмотря на то, что прибыл он в пункт базирования лишь в начале года, уже стал ледокол проекта 21180 « Илья Муромец » — первый за последние 45 лет ледокол, созданный исключительно для нужд ВМФ.

Он предназначен для развёртывания военных сил в ледовых условиях, проводки и буксировки кораблей. При необходимости, в случае мобилизации вспомогательных судов, на «Илье Муромце» можно будет установить артиллерийскую установку типа АК-230, АК-306 или АК-630.

В качестве бонуса «богатыря» можно использовать для патрулирования. Помогать в этом ему будет вертолёт, для которого на ледоколе оборудована взлётная площадка. На это место есть даже наиболее вероятный кандидат — вертолёт Ми-171А2, способный работать даже в условиях 50-60 градусных морозов. Первый полёт серийной машины состоялся буквально на днях, а к концу 2018 года планируется поставить уже четыре таких вертолёта.

В этом же году Северный флот ждёт ещё одно пополнение — в строй должен встать большой десантный корабль проекта 11711 « Иван Грен ». Передача его флоту после испытаний может состояться уже в мае. Судно сможет перевозить и высаживать целую усиленную роту морской пехоты из 13 танков, 36 бронемашин и 300 десантников. А в дополнение — нести два транспортно-боевых вертолёта Ка-29.

К слову, уже сейчас в России ведётся работа над проектом десантного корабля, адаптированного к работе в условиях Арктики. Судно предлагается сделать повышенного ледового класса. Это позволит ему не только ходить по льдам, но и высаживать на льдины десантников. При этом корабль будет иметь возможность нести несколько вертолётов одновременно. В итоге получится что-то среднее между «Иваном Греном» и «Мистралем» для Арктики.

Цвет решает

Если строятся десантные корабли, значит, есть кого перевозить — в случае с Арктикой такая логика оказывается единственно верной. Только во время Парада Победы в 2018 году на Красной Площади были показаны сразу три образца специальной техники. Так, впервые зрителю был представлен снегоход ТГМ 190-40, предназначенный для разведки, патрулирования на пересечённой местности и охраны объектов.

Обратил на себя внимание и новый БТР-82А с характерной белой окраской. Он представляет собой глубоко модернизированную версию бронетранспортёра БТР-80. Наверняка именно такие машины в скором времени будут высаживаться с палубы «Ивана Грена».

Наконец, был продемонстрирован зенитный ракетный комплекс «Тор-М2ДТ» — арктический вариант «Тор-М2», «посаженный» на гусеничную базу транспортёра ДТ-30. Отличие машины лишь в том, что она приспособлена к передвижению в условиях абсолютного отсутствия дорог и в условиях низких температур — по некоторым данным до -55 градусов.

В остальном это всё тот же «Тор-М2», способный прикрывать воздушное пространство в радиусе 15 километров. По задумке военного командования, комплексы вместе с арктической версией «Панцирь-СА» должны будут прикрывать районы базирования зенитно-ракетных систем С-400, которые начали вести дежурство на Северном флоте в 2017 году. Получить «Тор-М2ДТ» дислоцированное в Арктике подразделение ПВО должно также в 2018 году.

Морской флот с самолётами

Быстрыми темпами в Арктике продолжаются восстановление и модернизация построенных в советское время авиационных баз. Их наличие для России является бесспорным преимуществом, поскольку благодаря им отечественная авиация получает возможность действовать на довольно большой территории. Чего не скажешь о наших соперниках, у которых в сложных климатических условиях нет возможности осуществлять воздушные операции с использованием авианосцев.

Сегодня у Северного флота уже есть возможность использовать в боевых целях самолёты МиГ-29К и МиГ-31 — проверенных временем бойцов. Более того, усилить защиту на Севере Россия планирует с помощью сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160: их перелёт в Анадырь запланирован на этот год. Там же уже работали самолёты-топливозаправщики Ил-78 и ракетоносцы Ту-95МС. Ранее в регионе также задействовали самолёты Ту-22М3 и Ту-142.

Не войной единой

Важно понимать, что интересы России в Арктике не ограничиваются лишь военной сферой. Не менее значимы для Москвы и научные исследования в регионе. Интересы страны в этой области на Севере уже активно отстаивают, например, гидрографы Северного флота. Так, в прошлом году экипажу гидрографического судна «Сенеж» удалось открыть несколько новых географических объектов: остров и два мыса.

Кроме того, на подходе новое океанографическое исследовательское судно «Академик Александров», которое станет третьим кораблём проекта 20180. Он будет использоваться для научных работ на шельфе и, что не менее важно, для спасательных операций в Арктике. И это лишь малая часть той техники, которая привлекается для исследований, экспедиций и одновременно защиты Родины.