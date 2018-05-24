Ещё
Мостовой танк на базе Т-55 потребовался в пустынной Ливии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мостовой танк на базе Т-55 потребовался в пустынной Ливии 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Ливии для борьбы с террористами реанимировали танковый мостоукладчик. В последнее время из этой раздираемой внутренними противоречиями страны уже стали привычными сообщения о массовом восстановлении различных образцов боевой техники.
Так, в ходе недавнего парада войск, подчиняющихся фельдмаршалу Халифе Хафтару, были продемонстрированы реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», комплексы ПВО «Квадрат», танки Т-62 и различная легкая бронетехника. Аналогичными восстановительными мероприятиями заняты и противники этого ливийского военачальника.
Теперь, судя по фото, очередь дошла и до инженерной техники. Возможно, мостоукладчик МТУ-55 несколько непривычно выглядит в условиях пустынной местности, но и здесь без него не обойтись. Машина должна помогать в преодолении противотанковых рвов, естественных препятствий, которые могут встретиться на пути продвижения войсковых подразделений.
Базой для мостового танка послужил знаменитый советский танк Т-55, благодаря чему лобовое бронирование корпуса достигает 100 мм. Общий вес МТУ 36 т. Ширина преодолеваемого препятствия не более 16 м. Мощность двигателя 580 л.с. Максимальная скорость — более 50 км/ч. Запас хода — 500 км. Экипаж — 2 человека.
Свою необходимость танковые мостоукладчики продемонстрировали во время недавних боев в Сирии. В ходе наступательной операции в Восточной Гуте войска вынуждены были форсировать наполненные водой глубокие каналы.
Российская Газета: последние новости
В Южной Корее военнослужащих заменят роботы В России построят шесть стратегических подлодок "Борей-А" Всю мощь Балтийского флота показали на видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пенсионерка с Уолл-Стрит» вывела из России миллиарды60
В Якутии совершено массовое убийство и самоубийство58
Кудрин попал в неловкую ситуацию29
Сына известной певицы убил рак7
«Мент в законе» вошел в образ и пожалел16
Видео
03:49
В Кремле отреагировали на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
03:49
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
00:45
Гавайи заволокло ядовитыми облаками
Общество Происшествия
04:42
Зэки массово выманивают у россиян деньги
Общество Статьи
20:48
Голикова ответила на вопрос о пенсионном возрасте
Экономика Другое
03:49
Виктория Скрипаль прокомментировала видеообращение сестры
Политика
02:25
В ДНР уничтожены украинские диверсанты
В мире
00:08
Песков оценил вероятность полной блокады России
Политика В мире
10:33
Названа причина «атаки» США на «Северный поток — 2»
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение