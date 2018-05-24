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«Вертолеты России» передали Росгвардии первый спасательный Ка-226Т
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«Вертолеты России» передали Росгвардии первый спасательный Ка-226Т 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Холдинг «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») передал Росгвардии первый вертолет Ка-226Т, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Холдинг «Вертолеты России» в рамках XI Международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2018 передал федеральной службе войск национальной гвардии первый вертолет Ка-226Т, изготовленный на Кумертауском авиационном производственном предприятии", — пояснили в пресс-службе Росгвардии.
Вертолет Ка-226Т оснащен новейшим комплексом бортового оборудования и успешно применяется для решения поисково-спасательных и транспортных задач днем и ночью, в том числе в сложных погодных условиях, а также в различных климатических зонах и географических широтах. Вертолет оснащен системой складывания лопастей несущего винта. Благодаря небольшим габаритам машина способна выполнять задачи как с ограниченных площадок на земле, так и с кораблей и судов малого водоизмещения.
Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки. На вертолет устанавливается транспортная кабина, ее конструкция позволяет перевозить до 6 человек.
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