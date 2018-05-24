Морские пехотинцы соединения, дислоцированного на Камчатке, перевыполнили плановый норматив по прыжкам с парашютом

С транспортных самолетов Ан-12, Ан-26 и вертолетов Ми-8 отрабатывалось десантирование с оружием, в том числе с минометами и тяжелым стрелковым вооружением, а также дополнительным снаряжением.

На Камчатке военнослужащие соединения морской пехоты Тихоокеанского флота в зимнем периоде обучения более чем на 20 процентов перевыполнили плановый норматив по прыжкам с парашютом.

Морпехи в течение учебного полугодия выполнили порядка 1300 прыжков с использованием парашютных систем Д-10, которые недавно поступили на вооружение и успешно эксплуатируются в войсках. С транспортных самолетов Ан-12, Ан-26 и вертолетов Ми-8 отрабатывалось десантирование с оружием, в том числе с минометами и тяжелым стрелковым вооружением, а также дополнительным снаряжением.

Прыжкам с парашютом предшествовала тщательная наземная подготовка. Морские пехотинцы изучили парашютную систему, способы её укладки, подгонку снаряжения и крепление вооружения, а также до автоматизма отработали элементы прыжка.