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На Дальнем Востоке приступил к работе центр управления войсками ВВО и Тихоокеанским флотом
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На Дальнем Востоке приступил к работе центр управления войсками ВВО и Тихоокеанским флотом 

ТАСС 58 минут назад
ХАБАРОВСК, 24 мая. /ТАСС/. Восточный региональный центр управления обороной РФ, который осмотрел первый заместитель Министра обороны РФ Руслан Цаликов, начал свою работу.
Как сообщил в четверг журналистам врио командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) Александр Чайко, из центра ведется управление войсками округа и Тихоокеанским флотом.
"Ряд объектов открыт в ВВО перед предстоящими маневрами «2018». Прежде всего, это Восточный региональный центр управления обороной РФ, он оснащен всеми видами современной техники, которая позволяет управлять соединениями и воинскими частями в реальном времени, также организовать взаимодействие с центральными органами управления и с местными управлениями на территории округа. Для управлений созданы все условия, чтобы осуществлять документооборот с техническими средствами, картографией и передавать эти сообщения на подразделения и воинские части, которые выполняют боевые задачи", — сказал Чайко.
По его словам, эти пункты управления являются самыми современными в вооруженных силах.
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