На Дальнем Востоке приступил к работе центр управления войсками ВВО и Тихоокеанским флотом

Как сообщил в четверг журналистам врио командующего войсками Восточного военного округа (ВВО) Александр Чайко , из центра ведется управление войсками округа и Тихоокеанским флотом.

"Ряд объектов открыт в ВВО перед предстоящими маневрами «2018». Прежде всего, это Восточный региональный центр управления обороной РФ, он оснащен всеми видами современной техники, которая позволяет управлять соединениями и воинскими частями в реальном времени, также организовать взаимодействие с центральными органами управления и с местными управлениями на территории округа. Для управлений созданы все условия, чтобы осуществлять документооборот с техническими средствами, картографией и передавать эти сообщения на подразделения и воинские части, которые выполняют боевые задачи", — сказал Чайко.

По его словам, эти пункты управления являются самыми современными в вооруженных силах.