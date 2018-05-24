В Хабаровске начал работать Восточный региональный центр управления обороной России

Готовность его к выполнению поставленных задач проверил сегодня первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов

Восточный региональный центр управления обороной Российской Федерации Хабаровске , который проинспектировал сегодня первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов, начал свою работу.

Как сообщил журналистам врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко , из центра ведется управление войсками Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.

«Восточный региональный центр управления обороной РФ оснащен всеми видами современной техники, которая позволяет управлять соединениями и воинскими частями в реальном времени, также взаимодействовать с центральными органами управления и с местными управлениями на территории округа. Для управлений созданы все условия, чтобы осуществлять документооборот с техническими средствами, картографией и передавать эти сообщения на подразделения и воинские части, которые выполняют боевые задачи», — пояснил Александр Чайко.

По его словам, эти пункты управления являются самыми современными в Вооруженных Силах.