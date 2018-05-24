В Хабаровске начал работать Восточный региональный центр управления обороной России 

Готовность его к выполнению поставленных задач проверил сегодня первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов.
Восточный региональный центр управления обороной Российской Федерации в Хабаровске, который проинспектировал сегодня первый заместитель Министра обороны Руслан Цаликов, начал свою работу.
Как сообщил журналистам врио командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Александр Чайко, из центра ведется управление войсками Восточного военного округа и Тихоокеанского флота.
«Восточный региональный центр управления обороной РФ оснащен всеми видами современной техники, которая позволяет управлять соединениями и воинскими частями в реальном времени, также взаимодействовать с центральными органами управления и с местными управлениями на территории округа. Для управлений созданы все условия, чтобы осуществлять документооборот с техническими средствами, картографией и передавать эти сообщения на подразделения и воинские части, которые выполняют боевые задачи», — пояснил Александр Чайко.
По его словам, эти пункты управления являются самыми современными в Вооруженных Силах.