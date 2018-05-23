Ракетчики Балтийского флота проводят тактическое учение в поле

Боевые расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» отработали нормативы по маскировке боевых машин, РХБ защите и противодиверсионные мероприятия.

В рамках планового учения подразделения ракетного соединения по тревоге совершили многокилометровый марш в назначенный район, где были оперативно развернуты пусковые установки. На позициях боевые расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» отработали нормативы по маскировке боевых машин, РХБ защите и противодиверсионные мероприятия.

В ходе учения боевые расчеты соединения также отрабатывают задачи по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, установки на них боевых частей, а также выполнение мероприятий по перегрузке ракетных комплексов с использованием транспортно-заряжающих машин.