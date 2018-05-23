Ещё
Ракетчики Балтийского флота проводят тактическое учение в поле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ракетчики Балтийского флота проводят тактическое учение в поле 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевые расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» отработали нормативы по маскировке боевых машин, РХБ защите и противодиверсионные мероприятия.
В рамках планового учения подразделения ракетного соединения по тревоге совершили многокилометровый марш в назначенный район, где были оперативно развернуты пусковые установки. На позициях боевые расчеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М» отработали нормативы по маскировке боевых машин, РХБ защите и противодиверсионные мероприятия.
В ходе учения боевые расчеты соединения также отрабатывают задачи по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, установки на них боевых частей, а также выполнение мероприятий по перегрузке ракетных комплексов с использованием транспортно-заряжающих машин.
ТК «Звезда»: последние новости
Порошенко сообщил о создании морской пехоты в составе украинских ВМС Подводный крейсер Северного флота «Юрий Долгорукий» успешно выполнил залповую стрельбу в Белом море четырьмя МБР «Булава» Ударная группа Балтфлота нанесла ракетный удар по кораблям условного противника
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро265
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль152
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль103
У Иерусалима отбирают «Евровидение»42
Подробности трагедии на Кубани и другие события дня13
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение