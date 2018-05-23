Проект вертолета Ми-171А2 для работающих в Арктике компаний создадут к 2021 году

УЛАН-УДЭ , 23 мая. / ТАСС /. Новый проект вертолета Ми-171А2 «Офшор» для нефтяных компаний планируется разработать в течение ближайших трех лет — к 2021 году. Об этом журналистам рассказал главный инженер Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ, входит в «Вертолеты России») Сергей Соломин.

"Необходим вертолет, который мог бы летать далеко и был бы адаптирован к полетам в северных широтах, обеспечивал бы аварийное покидание в случае посадки на воду. Я думаю, что таких вертолетов нужно будет не очень много, но есть интересные предложения от разработчика (КБ Миля) и от нефтяных компаний — как российских, так и зарубежных. На его создание потребуется около трех лет", — сказал он.

По словам Соломина, рынок таких офшорных вертолетов оценивается на сегодня в пределах ста машин как для отечественных, так и для иностранных заказчиков.

"Планируется перепроектировать вертолет Ми-171А2. Он будет похож на него, но появятся серьезные изменения в конструкции планера — в первую очередь, направленные на безопасность корпоративных пассажиров, которых будут перевозить с суши на добывающую платформу или наоборот", — пояснил Соломин.

Предполагается также усилить грузовой пол вертолета, ряд систем подвергнется модернизации, добавил представитель завода.

Соломин напомнил, что для компании «Роснефть» был изготовлен вертолет Ми-8АМТ, который близок к версии Ми-8АМТШ-ВА и не обладает лишь возможностью «холодного запуска» в условиях низких температур. Следующий вариант, по его словам, будет максимально близок к «арктической восьмерке».

Работа над арктическим вертолетом

Первый полет серийного вертолета Ми-171А2 прошел 18 мая на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ). Сейчас идет программа летных испытаний и дополнительные сертификационные испытания опытных прототипов этой машины.

Ми-171А2 стал первым запущенным в производство российским вертолетом, при создании которого широко применялись современные цифровые технологии. Первые из этих машин будут переданы авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги» в опытную эксплуатацию для работы в Заполярье.

Многоцелевой Ми-171А2 — результат глубокой модернизации вертолетов семейства Ми-8/17. В его конструкцию внесено более 80 изменений. Он может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.