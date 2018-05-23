Ещё
Проект вертолета Ми-171А2 для работающих в Арктике компаний создадут к 2021 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Боевики ДНР остановили наступление ВСУ
Боевики ДНР остановили наступление ВСУ

Проект вертолета Ми-171А2 для работающих в Арктике компаний создадут к 2021 году 

ТАСС 1 час назад
УЛАН-УДЭ, 23 мая. /ТАСС/. Новый проект вертолета Ми-171А2 «Офшор» для нефтяных компаний планируется разработать в течение ближайших трех лет — к 2021 году. Об этом журналистам рассказал главный инженер Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ, входит в «Вертолеты России») Сергей Соломин.
"Необходим вертолет, который мог бы летать далеко и был бы адаптирован к полетам в северных широтах, обеспечивал бы аварийное покидание в случае посадки на воду. Я думаю, что таких вертолетов нужно будет не очень много, но есть интересные предложения от разработчика (КБ Миля) и от нефтяных компаний — как российских, так и зарубежных. На его создание потребуется около трех лет", — сказал он.
По словам Соломина, рынок таких офшорных вертолетов оценивается на сегодня в пределах ста машин как для отечественных, так и для иностранных заказчиков.
"Планируется перепроектировать вертолет Ми-171А2. Он будет похож на него, но появятся серьезные изменения в конструкции планера — в первую очередь, направленные на безопасность корпоративных пассажиров, которых будут перевозить с суши на добывающую платформу или наоборот", — пояснил Соломин.
Предполагается также усилить грузовой пол вертолета, ряд систем подвергнется модернизации, добавил представитель завода.
Соломин напомнил, что для компании «Роснефть» был изготовлен вертолет Ми-8АМТ, который близок к версии Ми-8АМТШ-ВА и не обладает лишь возможностью «холодного запуска» в условиях низких температур. Следующий вариант, по его словам, будет максимально близок к «арктической восьмерке».
Работа над арктическим вертолетом
Первый полет серийного вертолета Ми-171А2 прошел 18 мая на Улан-Удэнском авиационном заводе (У-УАЗ). Сейчас идет программа летных испытаний и дополнительные сертификационные испытания опытных прототипов этой машины.
Ми-171А2 стал первым запущенным в производство российским вертолетом, при создании которого широко применялись современные цифровые технологии. Первые из этих машин будут переданы авиакомпании «ЮТэйр — Вертолетные услуги» в опытную эксплуатацию для работы в Заполярье.
Многоцелевой Ми-171А2 — результат глубокой модернизации вертолетов семейства Ми-8/17. В его конструкцию внесено более 80 изменений. Он может эффективно применяться днем и ночью, в условиях высокогорья, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью.
ТАСС: последние новости
Порошенко заявил о создании на Украине морской пехоты Под Рязанью откроется всероссийский этап конкурса "Авиадартс-2018" Шефскую работу с кораблями Северного флота ведут почти 200 городов России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевики ДНР остановили наступление ВСУ312
«У США осталось 10 лет и они готовы на все»305
Трамп поставил США под угрозу7
Пациентов обрекают на смерть в России112
Мясо и рыба могут исчезнуть с прилавков725
Видео
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
00:33
Мигрантам усложнят жизнь
Экономика Личный счет
03:11
В Booking.com ответили на угрозу блокировки
Компании Личный счет
00:32
Строитель дурачился на кране и пожалел
Происшествия
00:31
Боевики ДНР остановили наступление ВСУ
Украина Происшествия
00:30
McDonald’s угодил в секс-скандал
Компании
01:53
Любовница известного артиста предъявила ребенка Шепелеву
Шоу-бизнес
01:43
На Украине создали новый вид войск
Войска Армия
00:31
Киев заявил о больших потерях ополченцев
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение