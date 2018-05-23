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Казахстанский «Барыс 6х6» получил российский боевой модуль от БТР-82А
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Казахстанский «Барыс 6х6» получил российский боевой модуль от БТР-82А 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Таким образом была достигнута унификация с БТР-82А российского производства, которые имеются в вооруженных силах Казахстана.
"Барыс 6х6" является вариантом южноафриканского бронетранспортера «Mbombe» с усиленной противоминной защитой. Его конструкция позволяет устанавливать различные варианты вооружения, в том числе противотанковые комплексы и 120-мм минометы.
Вес бронемашины достигает 22 500 кг. Двигатель мощностью 450 л.с. позволяет развивать максимальную скорость до 110 км/ ч. Запас хода — 1000 км. Вместимость — 11 человек.
Также казахстанские оборонщики представили на выставке БТР «Барыс» с колесной формулой 8х8 и бронеавтомобили «Арлан» и «Алан» с колесной формулой 4х4.
АО «Рособоронэкспорт» демонстрирует на KADEX-2018 бронетранспортер для морской пехоты БТ-3Ф, броневик «Тигр-М», боевую машину поддержки танков БМПТ «Терминатор», автомобили Урал-4320 и Урал-432009.
Также будут экспонироваться различные образцы оружия и боевой техники для флота, военно-воздушных сил и средства ПВО.
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