Казахстанский «Барыс 6х6» получил российский боевой модуль от БТР-82А

Таким образом была достигнута унификация с БТР-82А российского производства, которые имеются в вооруженных силах Казахстана

"Барыс 6х6" является вариантом южноафриканского бронетранспортера «Mbombe» с усиленной противоминной защитой. Его конструкция позволяет устанавливать различные варианты вооружения, в том числе противотанковые комплексы и 120-мм минометы.

Вес бронемашины достигает 22 500 кг. Двигатель мощностью 450 л.с. позволяет развивать максимальную скорость до 110 км/ ч. Запас хода — 1000 км. Вместимость — 11 человек.

Также казахстанские оборонщики представили на выставке БТР «Барыс» с колесной формулой 8х8 и бронеавтомобили «Арлан» и «Алан» с колесной формулой 4х4.

АО «Рособоронэкспорт » демонстрирует на KADEX-2018 бронетранспортер для морской пехоты БТ-3Ф, броневик «Тигр-М», боевую машину поддержки танков БМПТ «Терминатор», автомобили Урал-4320 и Урал-432009.

Также будут экспонироваться различные образцы оружия и боевой техники для флота, военно-воздушных сил и средства ПВО.