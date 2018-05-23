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В войска ЗВО поступят новейшие цифровые радиолокационные станции «Буссоль-С»
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В войска ЗВО поступят новейшие цифровые радиолокационные станции «Буссоль-С» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В первую очередь под охрану новых станций встанут места стоянки кораблей и подводных лодок Ленинградской военно-морской базы, закрыв объекты флота от возможных посягательств диверсионных групп противника.
Усовершенствованные цифровые радиолокационные станции «Буссоль-С» в текущем году поступят на вооружение в воинские части Балтийского флота, дислоцированные в Кронштадте.
Новейшее оборудование имеет технические характеристики, превосходящие аналоги, как по дальности обнаружения, так и по возможностям сопровождения целей в режиме автоматики. Помимо этого, техника позволяет образовывать единую сеть по сбору, обобщению информации и передаче её командованию.
Одна РЛС может в автоматическом режиме сопровождать одновременно до 50 целей с определением их координат и параметров движения, в любую погоду и даже в условиях воздействия пассивных и активных помех со стороны противника. Причем возможности станции контроля надводной обстановки обеспечивают обнаружение и сопровождение практически всех плавучих объектов, от рыбацкой лодки или гидроцикла, до океанского лайнера.
Еще одним отличием, от стоящих сегодня на вооружении радиотехнических подразделений флота средств, является то, что новая станция обслуживается одним оператором.
В первую очередь под охрану новых станций встанут места стоянки кораблей и подводных лодок Ленинградской военно-морской базы, закрыв объекты флота от возможных посягательств диверсионных групп противника.
В будущем полученные РЛС войдут в единую систему контроля надводной обстановки вдоль морского побережья.
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