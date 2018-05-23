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Школьникам Санкт-Петербурга организовали экскурсию на боевые корабли Ленинградской военно-морской базы
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Школьникам Санкт-Петербурга организовали экскурсию на боевые корабли Ленинградской военно-морской базы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Моряки рассказали ребятам о вооружении и боевых частях кораблей, провели по каютам, рубкам, машинному отделению, дали возможность наблюдать работу вахтенных, ознакомили с распорядком дня.
Более 150 старшеклассников школ Санкт-Петербурга посетили корвет «Сообразительный» и учебный корабль «Смольный» на Ленинградской военно-морской базе в Кронштадте.
Офицеры рассказали ребятам о вооружении и боевых частях корабля, их предназначении и функционировании, провели по каютам, рубкам, машинному отделению, дали возможность наблюдать работу вахтенных, ознакомили с распорядком дня матросов.
Экскурсии продолжились в музеях кораблей, где школьники узнали об их истории, боевом пути, дальних походах и учениях, в которых участвовали «Сообразительный» и «Смольный».
Командиры кораблей пригласили юношей в будущем пройти службу в составе экипажей ВМФ.
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