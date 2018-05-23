Школьникам Санкт-Петербурга организовали экскурсию на боевые корабли Ленинградской военно-морской базы

Моряки рассказали ребятам о вооружении и боевых частях кораблей, провели по каютам, рубкам, машинному отделению, дали возможность наблюдать работу вахтенных, ознакомили с распорядком дня.

Более 150 старшеклассников школ Санкт-Петербурга посетили корвет «Сообразительный» и учебный корабль «Смольный» на Ленинградской военно-морской базе в Кронштадте

Офицеры рассказали ребятам о вооружении и боевых частях корабля, их предназначении и функционировании, провели по каютам, рубкам, машинному отделению, дали возможность наблюдать работу вахтенных, ознакомили с распорядком дня матросов.

Экскурсии продолжились в музеях кораблей, где школьники узнали об их истории, боевом пути, дальних походах и учениях, в которых участвовали «Сообразительный» и «Смольный».

Командиры кораблей пригласили юношей в будущем пройти службу в составе экипажей ВМФ.